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«Атлетик» Бильбао с минимальным счётом обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги

«Атлетик» Бильбао с минимальным счётом обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сансет – 26'    

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет, которому ассистировал Нико Уильямс.

После 14 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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