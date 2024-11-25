«Атлетик» Бильбао с минимальным счётом обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет, которому ассистировал Нико Уильямс.

После 14 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.