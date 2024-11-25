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Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с Винисиусом в «Реале»

Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с Винисиусом в «Реале»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды в матче с «Леганесом» (3:0) и рассказал о взаимоотношениях с Винисиусом.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 43'     0:2 Вальверде – 66'     0:3 Беллингем – 85'    

«Я хорошо начал, с ритмом и слаженностью с товарищами по команде, играя на другой позиции. Как я сказал в первый день, когда приехал сюда, я могу играть на многих разных позициях и буду выкладываться на максимум. Это история моей карьеры: я играю справа, в центре, слева… Хочу играть хорошо и забивать много голов. Мне пошло на пользу тренироваться эти недели с ребятами из «Кастильи», бегать с ними, тренироваться… Это было видно сегодня, я хорошо выгляжу физически. С Винисиусом у меня хорошие отношения, как с ним, так и со всеми игроками «Реала». Мы готовы играть вместе много матчей и выигрывать множество титулов», — приводит слова Мбаппе Marca.

В матче с «Леганесом» Мбаппе забил один гол с передачи Винисиуса.

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