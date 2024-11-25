Вчера, 24 ноября, прошли четыре матча 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 24 ноября:

«Лилль» — «Ренн» — 1:0;

«Осер» — «Анже» — 1:0;

«Нант» — «Гавр» — 0:2;

«Ницца» — «Страсбург» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 32 очка после 12 матчей. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 26 очков. Третье место с 23 очками занимает «Марсель». В зоне прямого вылета расположились «Анже» и «Монпелье» с десятью и семью очками соответственно.

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