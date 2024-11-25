Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орландо – Атланта, результат матча 24 ноября 2024, счет 1:0, 1/4 финала МЛС по футболу 2024-2025

«Атланта» с Миранчуком проиграла «Орландо» в четвертьфинальном матче МЛС
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Энрике – 39'    

Победный гол за «Орландо» забил Рамиро Энрике.

В составе «Атланты» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который вышел на поле в стартовом составе.

Таким образом, «Орландо» вышел в полуфинал турнира.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Атланта» обыграла «Интер Майами». В регулярном чемпионате «Орландо» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» финишировал на девятом месте.

Материалы по теме
Сезон для Миранчка закончен. «Атланта» вылетела из плей-офф МЛС
Live
Сезон для Миранчка закончен. «Атланта» вылетела из плей-офф МЛС
Календарь МЛС

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android