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Промес поздравил Угальде с покером в ворота «Локомотива». Форвард отреагировал

Промес поздравил Угальде с покером в ворота «Локомотива». Форвард отреагировал
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Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поздравил форварда красно-белых Манфреда Угальде с покером в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Грандиозно!» — написал Промес в одной из социальных сетей, опубликовав видео с одним из голов экс-партнёра.

«Спасибо, брат», — ответил Угальде.

Напомним, Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. На счету игрока 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

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