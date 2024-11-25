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Отец Неймара высказался о карьере футболиста

Отец Неймара высказался о карьере футболиста
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Неймар да Силва Сантос, являющийся отцом нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Посмотрим, что произойдёт. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был – попасть в «Барселону». Всё остальное… «ПСЖ» – это была сумасшедшая идея, которая превратилась в круговорот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с «Аль-Хилялем».

Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет. У него контракт до 2025 года. Мы еще ничего не знаем», — приводит слова отца Неймара AS.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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