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Анчелотти оценил игру Мбаппе и Винисиуса в матче с «Леганесом»

Анчелотти оценил игру Мбаппе и Винисиуса в матче с «Леганесом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 43'     0:2 Вальверде – 66'     0:3 Беллингем – 85'    

«Мы изменили позицию нападающих, с Мбаппе на фланге, и он справился хорошо, как и Винисиус в центре. Команда очень хорошо использовала положительные эмоции, которые у нас были в матче против «Осасуны», и подтвердила их сегодня»,- приводит слова Анчелотти Marca.

В этой встрече Мбаппе забил гол с передачи Винисиуса.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 30 очков. От лидирующей «Барселона» команда отстаёт на четыре очка.

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