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Мбаппе рассказал, что его удивило в «Реале»

Мбаппе рассказал, что его удивило в «Реале»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что его удивило в мадридском клубе.

«Был удивлён уровнем «Кастильи». Не знал, что игроки оттуда так хороши», — приводит слова Мбаппе Marca.

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

После 13 сыгранных матчей «Реал» Мадрид располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. В следующем туре испанской Примеры «сливочные» встретятся с «Хетафе».

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