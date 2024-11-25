Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» будет долго страдать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что команде будет тяжело в ближайшее время.

«Я знаю, что это расстраивает болельщиков, но мы очень сильно меняемся в этот момент, с большим количеством игр. Мы будем долго страдать и постараемся выиграть матчи, но это займёт время. Мы должны выигрывать игры, но мы могли бы и проиграть сегодня, если бы не Онана, поэтому я думаю, мы должны это понимать, думать и быть прагматичными, ведь у этих ребят было всего два дня тренировки, чтобы так сильно измениться», — приводит слова Аморима ESPN.

В дебютном матче при Амориме «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1) в 12-м туре АПЛ.

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