«Барселона» приняла решение по будущему Роберта Левандовского

«Барселона» приняла решение по будущему польского нападающего команды Роберта Левандовского.

Как сообщает Sport.es, руководство «блауграны» уже сообщило футболисту, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Отмечается, что вместе с форвардом в команде останется и защитник Иньиго Мартинес.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды 34 очка по итогам 14 туров.

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