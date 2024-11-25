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Александр Григорян раскритиковал игру «Динамо» после матча с «Факелом» в РПЛ

Александр Григорян раскритиковал игру «Динамо» после матча с «Факелом» в РПЛ
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Известный российский тренер Александр Григорян раскритиковал «Динамо» после ничьей в матче 16-го тура чемпионата России с «Факелом». Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«У «Динамо» все защитники левые — левые, все защитники правые — вовсе не правые, все отбирающие — на поле отдыхающие. Если «Динамо», уступая по игре, не всегда проигрывает по счёту, то в матче с «Факелом» справедливость восторжествовала. Безобразно сыграло «Динамо». Мы можем говорить о неоптимальном составе, это так. Но концептуально способность всех игроков «Динамо», за редким исключением вроде Лаксальта, отбирать мячи, действовать индивидуально, в группе, командно — одна из самых низких в РПЛ», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 31 очко. За последние три матча в РПЛ команда дважды сыграла вничью и подержала одну победу.
«Факел» располагается на 14-м месте, набрав 13 очков.

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