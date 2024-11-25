Ван Нистелрой может возглавить клуб из АПЛ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить клуб АПЛ.

Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, английский «Лестер» уже вступил в переговоры с нидерландским специалистом.

Напомним, 24 ноября «Лестер» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Стива Купера.

Ван Нистелрой пришёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в качестве ассистента тренера. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов».

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