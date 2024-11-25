Арне Слот повторил тренерские достижения Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти в АПЛ
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Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Собослаи – 30' 1:1 Армстронг – 42' 2:1 Фернандеш – 56' 2:2 Салах – 65' 2:3 Салах – 83'
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил рекорд по скорости достижения 10 побед в АПЛ. Нидерландцу потребовалось на это 12 матчей. Он повторил достижения Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти, которым также хватило 12 матчей для 10 побед в лиге.
После 12 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Сити» (23) отстаёт на восемь баллов.
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