Арне Слот повторил тренерские достижения Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти в АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил рекорд по скорости достижения 10 побед в АПЛ. Нидерландцу потребовалось на это 12 матчей. Он повторил достижения Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти, которым также хватило 12 матчей для 10 побед в лиге.

После 12 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Сити» (23) отстаёт на восемь баллов.

Рекорды «Ливерпуля»: