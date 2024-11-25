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Стало известно, почему Каземиро ответил отказом на предложение «Реала» вернуться

Стало известно, почему Каземиро ответил отказом на предложение «Реала» вернуться
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не вернётся в мадридский «Реал».

Как сообщает Trivela, бразильский футболист решительно ответил отказом, поскольку считает эту главу своей карьеры закрытой.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 17 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых бразилец отметился тремя забитыми мячами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 16 очков.

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