«Мажич и Каманцев, а вы смотрите это?». Радимов — о матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Милораду Мажичу и председателю судейского комитета Павлу Каманцеву по поводу матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1).

«По матчу Самары и Ахмата прямо сейчас только один вопрос: Мажич и Каманцев, а вы смотрите это сейчас, или выключили?» — написал Радимов на личной странице в телеграм-канале.

По ходу матча в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который не реализовал Даниил Уткин. Также гол самарского клуба был отменён после просмотра VAR из-за положения вне игры.

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