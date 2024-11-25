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«Мажич и Каманцев, а вы смотрите это?». Радимов — о матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»

«Мажич и Каманцев, а вы смотрите это?». Радимов — о матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Милораду Мажичу и председателю судейского комитета Павлу Каманцеву по поводу матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«По матчу Самары и Ахмата прямо сейчас только один вопрос: Мажич и Каманцев, а вы смотрите это сейчас, или выключили?» — написал Радимов на личной странице в телеграм-канале.

По ходу матча в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который не реализовал Даниил Уткин. Также гол самарского клуба был отменён после просмотра VAR из-за положения вне игры.

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