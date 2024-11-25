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Ансу Фати может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А

Ансу Фати может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А
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Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист может перейти в «Милан». Отмечается, что Фати может войти в сделку по обмену на португальского нападающего Рафаэля Леау.

Напомним, действующее соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезонеигрок сыграл за каталонцев семь матчей, результативными действиями в которых не отметился. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 15 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды 34 очка по итогам 14 туров.

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