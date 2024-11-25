Тренер «Вероны» закрыл игроков на базе после разгромного поражения в матче с «Интером»

Главный тренер «Вероны» Паоло Дзанетти принял решение закрыть команду на тренировочной базе после разгромного поражения в матче 13-го тура Серии А с миланским «Интером» (0:5).

«Мне кажется, в головах моих парней что-то не так, и с этим нужно разобраться. Поэтому мы закрываемся на базе на неопределённый срок, пока не добьёмся приемлемого уровня игры», — приводит слова Дзанетти официальный сайт «Вероны».

Миланский «Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 очками. «Верона» расположилась на 14-м месте с 12 очками.

В следующем матче «Верона» сыграет с «Кальяри», игра состоится 29 ноября.

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