Виктор Гончаренко прокомментировал слухи об интересе «Пари НН» к хавбеку «Зенита» Ахметову

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после домашнего матча 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) отреагировал на вопрос о трансферном интересе волжан к полузащитнику «Зенита» Ильзату Ахметову.

– В прессе появилась информация, что клуб заинтересован в Ильзате Ахметове. Можете как-то это прокомментировать?

– Когда близится трансферное «окно», начинаются такие «заходы»… Я очень хорошо знаю Ильзата, и он меня очень хорошо знает, но нам сейчас нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем, — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Пари НН».

26-летний полузащитник Ильзат Ахметов в январе 2024 года перешёл из «Краснодара» в «Зенит», в текущем сезоне на его счету пять матчей в Кубке России и семь игровых минут в двух матчах РПЛ. С июля 2018 года по март 2021 года Ахметов выступал за ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко.

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