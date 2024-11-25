Созин: для меня слова Николича после поражения ЦСКА звучат странно

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Марко Николича о роли поражений для команды.

«Я не очень понял слова Николича, что ему больше нравится проиграть, но понять, «кто мы и что мы». Если он говорил на русском – здорово, я могу это только приветствовать, но, мне кажется, тут есть проблемы с переводом. Для того чтобы проигрывать, есть товарищеские матчи, не самые важные матчи Кубка. Но никак не домашний матч РПЛ за пару туров перед паузой. Так что для меня такие слова Николича после поражения звучат странно. Хотя, возможно, для нынешнего ЦСКА высокие места не так важны: команда последний месяц выглядит совсем гибло, непонятно, что с командой происходит. Вряд ли при борьбе за самые высокие места возможны такие высказывания после поражения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, по итогам 16 игр ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ.