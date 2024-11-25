Созин: если «Зениту» борьбу навяжет именно «Спартак» — будет круче битвы с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре московского «Спартака» в текущем сезоне и интересе к борьбе московской команды с «Зенитом» за первое место.

«Когда «Спартак» в порядке – это делает лигу только интереснее. И здорово, когда он борется за первые места. Здорово, когда у нас конкуренция за первое место, но когда в этой конкуренции участвует «Спартак» – это совсем другой интерес. И для болельщиков, и для телевидения, и для рекламы лиги. Если «Зениту» борьбу за первое место навяжет именно «Спартак» – это будет круче битвы с «Краснодаром».

Реально ли нынешнему «Спартаку» бороться за первое место? Наверное, Станкевич сейчас жалеет, что скоро в РПЛ пауза. Если бы он разобрался с игроками пораньше – отрыв от лидеров был бы меньше. А по составу, по креативу этот «Спартак» может быть выше. Но теперь этому помогут только осечки конкурентов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, по итогам 16 игр «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР РПЛ.