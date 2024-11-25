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Радимов назвал игрока «Крыльев Советов», который перевернул сезон самарцев

Радимов назвал игрока «Крыльев Советов», который перевернул сезон самарцев
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1), порассуждав об игроке, который стал ключевым для самарской команды в текущем сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Сегодня порадовали «Крылья», особенно Ломаев, который перевернул целый отрезок, складывающийся неудачно, потащив этот пенальти. Еще и ценой травмы. Думаю, что он перевернул историю этого сезона для самарского клуба. Они всё же должны быть повыше. Сейчас они ещё и фортуну развернули к себе лицом», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом».

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