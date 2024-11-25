Стали известны все участники группы «Серебро» весенней части сезона Второй лиги

Определился последний, 10-й участник весенней части сезона-2025 в группе «Серебро» дивизиона А Леон Второй лиги. Им стал омский «Иртыш», который в ответном стыковом матче за право остаться в дивизионе А переиграл на своём поле со счётом 2:0 брянское «Динамо» (первый матч 0:0).

Таким образом, весной 2025 года в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги сыграют: «Авангард» (Курск), «Сибирь» (Новосибирск), «Текстильщик» (Иваново), «Калуга» (все выбыли из группы «Золото» по итогам осенней части сезона-2025), «Муром», «Иртыш» (Омск) (оба сохранили места в группе «Серебро»), «Форте» (Таганрог), «Динамо-2» (Москва), «Динамо-Владивосток», «Динамо» (Киров) (стали победителями групп в дивизионе Б в сезоне-2024).

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