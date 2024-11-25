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Радимов отреагировал на ничью «Динамо» в матче с «Факелом»

Радимов отреагировал на ничью «Динамо» в матче с «Факелом»
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результате матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Напомним, игра завершилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Хороший матч провёл «Факел». Доминировал на поле и заслужил это очко — очень важное для них», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей.

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