Радимов отреагировал на ничью «Динамо» в матче с «Факелом»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результате матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Напомним, игра завершилась вничью — 1:1.

«Хороший матч провёл «Факел». Доминировал на поле и заслужил это очко — очень важное для них», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей.