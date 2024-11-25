Тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о травмированных Майга и Марадишвили

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после домашнего матча 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) рассказал, что не планирует выпускать на поле в 2024 году восстанавливающихся после тяжёлых травм опорных полузащитников Мамаду Майга и Константина Марадишвили.

– Есть ли шансы увидеть в этом сезоне Майга и Марадишвили?

– Приведу такой пример. Когда-то в ЦСКА примерно в это же время готовили к выходу на поле Бруно Фукса, а он получил травму на предыгровой тренировке последнего матча года. Мы его восстанавливали восемь месяцев, и он на восемь месяцев ещё раз вылетел. Поэтому сейчас нет смысла на 10-15 минут выпускать Майга и Марадишвили. Пусть они пройдут зимние сборы и полноценно вернутся на футбольное поле уже весной, — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Пари НН».

24-летний опорный полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили не провёл ни одного матча с 6 апреля 2024 года из-за разрыва крестообразной связки. Его 29-летний малийский одноклубник Мамаду Майга, также выступающий на позиции опорного хавбека, не выходил на поле из-за аналогичной травмы с 14 апреля 2024 года.

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