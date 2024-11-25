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Анчелотти оценил игру Вальверде на позиции правого защитника в матче «Реала» с «Леганесом»

Анчелотти оценил игру Вальверде на позиции правого защитника в матче «Реала» с «Леганесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре 26-летнего уругвайского полузащитника команды Федерико Вальверде в матче 14-го тура испанской Примеры с «Леганесом», который закончился разгромной победой «сливочных» (3:0).

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 43'     0:2 Вальверде – 66'     0:3 Беллингем – 85'    

«Вальверде превосходно справляется с ролью флангового защитника. Он может выступать на многих позициях на поле, и моя проблема — выбрать для него лучшую», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, два правых защитника «сливочных» — Даниэль Карвахаль и Лукас Васкес — получили травмы, поэтому Анчелотти решил попробовать на этой позиции уругвайца. По итогам 13 игр мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.

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