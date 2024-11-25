Анчелотти оценил игру Вальверде на позиции правого защитника в матче «Реала» с «Леганесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре 26-летнего уругвайского полузащитника команды Федерико Вальверде в матче 14-го тура испанской Примеры с «Леганесом», который закончился разгромной победой «сливочных» (3:0).

«Вальверде превосходно справляется с ролью флангового защитника. Он может выступать на многих позициях на поле, и моя проблема — выбрать для него лучшую», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, два правых защитника «сливочных» — Даниэль Карвахаль и Лукас Васкес — получили травмы, поэтому Анчелотти решил попробовать на этой позиции уругвайца. По итогам 13 игр мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.