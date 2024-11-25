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25 ноября главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, теннис — Кубок Дэвиса, НБА, Алексей Миранчук

Миранчук с «Атлантой» выбыл из плей-офф МЛС, Синнер выиграл Кубок Дэвиса. Главное к утру
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Американский «Орландо Сити» победил «Атланту Юнайтед» с российским хавбеком Алексеем Миранчуком в составе и вышел в полуфинал плей-офф МЛС, мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024, мадридский «Реал» уверенно обыграл в гостях «Леганес» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Атланта» с Миранчуком проиграла «Орландо» в четвертьфинальном матче МЛС.
  2. Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024.
  3. Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги.
  4. «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с «Ипсвичем».
  5. Ассист Михаила Сергачёва не помог «Юте» выиграть в матче с «Торонто».
  6. Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 13-го тура Серии А с «Ромой».
  7. Синнер повторил уникальное достижение Федерера, выиграв хотя бы сет в каждом матче сезона.
  8. «Барселона» приняла решение по будущему Роберта Левандовского.
  9. Тренер «Филадельфии» — о проблемах с Мичковым: он просто не понимает.
  10. Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица.
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