Миранчук с «Атлантой» выбыл из плей-офф МЛС, Синнер выиграл Кубок Дэвиса. Главное к утру
Американский «Орландо Сити» победил «Атланту Юнайтед» с российским хавбеком Алексеем Миранчуком в составе и вышел в полуфинал плей-офф МЛС, мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024, мадридский «Реал» уверенно обыграл в гостях «Леганес» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Атланта» с Миранчуком проиграла «Орландо» в четвертьфинальном матче МЛС.
- Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024.
- Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги.
- «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с «Ипсвичем».
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