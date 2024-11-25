Миранчук с «Атлантой» выбыл из плей-офф МЛС, Синнер выиграл Кубок Дэвиса. Главное к утру

Американский «Орландо Сити» победил «Атланту Юнайтед» с российским хавбеком Алексеем Миранчуком в составе и вышел в полуфинал плей-офф МЛС, мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024, мадридский «Реал» уверенно обыграл в гостях «Леганес» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».