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Аршавин рассказал, чего не хватает нынешнему «Зениту»

Аршавин рассказал, чего не хватает нынешнему «Зениту»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос об аспекте, который можно было бы перенять нынешней санкт-петербургской команде у сине-бело-голубых 1984 года. Напомним, тогда «Зенит» выиграла титул чемпиона СССР впервые в истории клуба.

«Что из команды «Зенита» 1984 года хотелось бы перенять? Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит». А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов — именно из Петербурга — было больше», — сказал Аршавин в эфире «Радио «Зенит».

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Санкт-петербургский «Зенит» является 10-кратным чемпионом России по футболу. Кроме того, клуб единожды выигрывал чемпионат СССР.

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