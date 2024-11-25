Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос об аспекте, который можно было бы перенять нынешней санкт-петербургской команде у сине-бело-голубых 1984 года. Напомним, тогда «Зенит» выиграла титул чемпиона СССР впервые в истории клуба.

«Что из команды «Зенита» 1984 года хотелось бы перенять? Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит». А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов — именно из Петербурга — было больше», — сказал Аршавин в эфире «Радио «Зенит».

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Санкт-петербургский «Зенит» является 10-кратным чемпионом России по футболу. Кроме того, клуб единожды выигрывал чемпионат СССР.