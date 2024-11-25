Аршавин: вы думаете, я просто так сижу, что ли?

Бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин ответил на вопрос о главном вызове для него на данный момент.

— Главный вызов для себя? Слава богу, меня не воспринимают как чиновника. Я не люблю и слух всегда режет, когда меня называют Андрей Сергеевич, даже Андрей. Потому что Шава мне проще воспринимается… Вызов один — либо игроки играют в «Зените», либо «Зенит» зарабатывает на них хорошие деньги.

— Успешный бизнес-процесс.

— Ну а вы думаете, я просто так сижу, что ли, или что? — сказал Аршавин в эфире «Радио «Зенит».

Последним клубом 37-летнего Аршавина был казахстанский «Кайрат», в составе которого форвард выиграл Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов.