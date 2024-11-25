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Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Ипсвичем» в своём первом матче

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Ипсвичем» в своём первом матче
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Рубен Аморим прокомментировал выездную ничью с «Ипсвичем» (1:1) в матче 12-го тура АПЛ, который стал для него первым во главе манкунианцев.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 2'     1:1 Хатчинсон – 43'    

«Мои игроки слишком много думали во время игры. У нас было всего два дня, нам нужно больше. Они оставляли нас один в один, и мы должны использовать такие моменты. Это был сложный матч, мы потеряли несколько мячей без давления. Когда ты так начинаешь, ты должен контролировать мяч. В данный момент мы не можем этого сделать, но игроки очень, очень старались. Они действительно стараются и хотят этого. Мы должны принять новые идеи сейчас и постараться стать лучше к следующему туру», — приводит слова Аморима ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Маркус Рашфорд открыл счёт на второй минуте выездного матча «МЮ» с «Ипсвичем», но развить успех «красные дьяволы» не смогли и пропустили ответный гол на 43-й минуте. «Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков в 12 матчах и находится на 12-й строчке турнирной таблицы, «Ипсвич» с девятью очками занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

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