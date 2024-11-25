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Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев: то, что две недели наигрывали, сошло на нет

Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев: то, что две недели наигрывали, сошло на нет
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал выездную ничью с «Пари НН» (0:0) в матче 16-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Важный матч был для обеих команд. Играть пришлось на непростом поле, и было ясно, что будет много борьбы и матч, наверное, получится незрелищным. Так и вышло. Не смогли создать много моментов ни одна, ни вторая команда.

К сожалению, у нас в день матча выпал один игрок – Ян Джапо почувствовал недомогание. Из-за этого пришлось экстренно делать много перестроений. И фактически то, что две недели наигрывали, сошло на нет. Потому что пришлось перестраиваться за несколько часов до матча.

Ребята старались играть в футбол. Матч получился достаточно боевым», — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

По итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинцы набрали 16 очков в 16 матчах и занимают в турнирной таблице 11-е место, опережая зону стыковых матчей на три очка, а зону прямого вылета — на семь очков.

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