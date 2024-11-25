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Игрок «Наполи» Скотт Мактоминей поделился впечатлениями от Серии А

Игрок «Наполи» Скотт Мактоминей поделился впечатлениями от Серии А
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Шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей поделился впечатлениями от итальянской Серии А, а также назвал самые сильные команды чемпионата.

«Лига в целом произвела на меня большое впечатление, но это неудивительно. «Интер», «Милан» и «Ювентус» — лучшие команды. И «Рома» тоже. С ними сложно играть. Это сильные клубы, но мы тоже выкладываемся по полной», — приводит слова Мактоминея Football Italia.

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в 11 матчах «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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