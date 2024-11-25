Черников ответил, должен ли Дзюба получить вызов в сборную России

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников ответил на вопрос, должен ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получить приглашение в национальную команду.

«Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу сборной России. Я игрок и не выбираю состав», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

36-летний Артём Дзюба не провёл за сборную ни одной игры после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В ноябре сборная России провела два товарищеских матча, сначала разгромив Бруней (11:0), а потом обыграв Сирию (4:0). На счету Дзюбы 30 голов в составе национальной команды — столько же забил Александр Кержаков.