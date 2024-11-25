Вахания — о погоде в матче ЦСКА — «Ростов»: проснулся и испугался повторения 2023 года

Футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о погодных условиях в день матча 16-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, южный клуб в гостях обыграл армейцев со счётом 2:1.

«Когда проснулся утром и посмотрел в окно, сразу вспомнил прошлогодний матч ЦСКА и «Ростова». Испугался, что будет то же самое. Но в этот раз ничего общего с этим не было — поле было отличное, мяч быстро ходил, никаких помех не было.

Наверное, было бы логичнее такие матчи менять местами в календаре и играть в ноябре в Ростове. Но, наверное, были какие-то причины, чтобы так не делать», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.