Клаудио Раньери прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение в матче 13-го тура Серии А с «Наполи» (0:1).

«Если оглянуться назад, то у нас есть некоторые проблемы, и именно поэтому меня вызвали. Нам противостояла команда, которая борется за скудетто. Я доволен игрой своих игроков. Мы допустили несколько ошибок, о которых поговорим на неделе, но голод и решимость вернуться на прежний уровень были очевидны. Нам предстоит ещё много работы, но я настроен позитивно.

Задача состояла в том, чтобы больше владеть мячом, что мы и сделали во втором тайме, а также не позволили «Наполи» создать так много моментов с помощью диагональных проходов. Мы видели, что иногда за Лукаку следовали два наших защитника, оставляя Кварацхелию без присмотра. Он упустил один шанс, оказавшись совершенно один на первой минуте, но, к счастью, Эль-Шаарави успел выйти наперерез и прикрыть его. Я подумал, что так мы сможем быть более солидными и попытаемся закрепиться в игре», — приводит слова Раньери Football Italia.