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«Понимаю, как соперникам неприятно». Кононов высказался о победе «Торпедо» над «Соколом»

«Понимаю, как соперникам неприятно». Кононов высказался о победе «Торпедо» над «Соколом»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал матч 20-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом». Автозаводцы вырвали победу в концовке матча — 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Манелов – 5'     1:1 Максименко – 23'     1:2 Чупаёв – 90'    

— Мы тоже были в такой роли, когда пропустили в концовке матча. Понимаю, как хозяевам неприятно. Хочу отметить игру «Сокола» — команда сражалась. Наших ребят хочу поздравить. Они все сделали большую работу. Вырвали в концовке победу, значит, они были очень заряжены. Тренерский штаб тоже благодарю.

— Ожидали, что соперник будет высоко встречать и прессинговать?
— В какой-то степени я предполагал, что будет такая игра. У главного тренера Алексея Стукалова футбол как раз и отличается тем, что команда пытается прессинговать, грамотно действовать в обороне и быстро переходить в атаку. Я предполагал, что так будет, но одновременно думал, что они пока ещё не успели это наиграть. Но физически команда выдержала.

— Вы уже второй раз встречаетесь с «Соколом» в Саратове. В первый раз играли против тренера Алексея Баги, а сейчас — Алексея Стукалова. Как изменилась игра?
— Тогда нам тоже было непросто. Мы победили со счётом 2:0, хотя в концовке были трудности. У Алексея Баги был свой подход. Он проделал большую работу в клубе, оставил команду в Первой лиге. Были игры, в которых команда из Саратова здорово смотрелась, — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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