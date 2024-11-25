Дзюба жёстко ответил Геничу, который ранее обозвал его «псиной»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в жёсткой манере ответил на слова комментатора и журналиста Константина Генича. Конфликт между ними разгорелся после того, как Дзюба в интервью раскритиковал многих комментаторов. Персонально он «прошёлся» именно по Геничу. В ответ на это Константин обозвал Артёма «футбольной псиной». Дзюба прокомментировал эти слова, отметив, что у комментаторов «пропало что-то мужское». По словам футболиста, Генич неоднократно «умолял» Слуцкого, чтобы тот помог ему помириться с Артёмом.

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но, когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать.

Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и всё», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».

Напомним, Дзюбе 36 лет, он присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.