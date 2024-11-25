Черников: было бы интересно сыграть за сборную России с «Фенербахче» или «Галатасараем»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников рассказал, как относится к идее товарищеского матча национальной команды с европейским топ-клубом.

«С условными «Фенербахче» или «Галатасараем», конечно, было бы интересно сыграть на клубном уровне, но в составе сборной России всё-таки хотелось бы сыграть с топовыми сборными», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.