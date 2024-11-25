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Игрок «Ростова» Вахания рассказал, как команда работала во время паузы без Карпина

Игрок «Ростова» Вахания рассказал, как команда работала во время паузы без Карпина
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Футболист «Ростова» Илья Вахания рассказал, как южная команда работала во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Напомним, главный тренер ростовчан Валерий Карпин также возглавляет национальную команду России. Поэтому во время международных пауз «Ростов» тренируется без главного тренера, который уезжает в сборную страны.

«Во время паузы на сборную готовились, как и всегда, — тренировались, делали игровые упражнения, играли в футбол, работали над физикой. Георгиевич всегда на связи остаётся, никаких проблем в этом не видим», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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