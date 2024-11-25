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Руд ван Нистелрой является кандидатом на пост главного тренера «Гамбурга» — Sky Germany

Руд ван Нистелрой является кандидатом на пост главного тренера «Гамбурга» — Sky Germany
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой является кандидатом на пост наставника немецкого «Гамбурга», выступающего во Второй Бундеслиге. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, другими кандидатами на пост главного тренера «Гамбурга» являются Лукас Квасник из «Падерборна», Торстен Либеркнехт, который в последнее время работал в «Дармштадте 98», и Давид Вагнер.

Отметим, что ван Нистелрой выступал в составе «Гамбурга» во время своей игровой карьеры. В составе немецкого клуба экс-форвард провёл 44 матча, в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.

Ван Нистелрой пришёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в качестве ассистента тренера. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов».

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