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Тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ромой»

Тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ромой»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Серии А с «Ромой» (1:0).

Италия — Серия А . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Лукаку – 54'    

«Перед матчем я сказал ребятам не смотреть на таблицу, а сосредоточиться на себе и совершенствовании того, над чем мы работаем. Я придерживаюсь этого мнения и сейчас, потому что нам нужно предпринять ряд шагов, чтобы поднять уровень.

Я был доволен игрой на протяжении 65 минут матча, но мы могли бы использовать больше своих моментов. Мы играли против сильной «Ромы», у которой отличные игроки. Нам нужно было быть осторожнее при розыгрыше стандартных положений, так как это в итоге позволило им попасть в перекладину.

«Рома» также дебютировала под руководством нового тренера и поэтому очень хотела проявить себя, но нам всё равно следовало лучше сыграть последние 15-20 минут, поскольку мы сидели слишком глубоко и сами себе всё усложнили», — приводит слова Конте Football Italia.

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