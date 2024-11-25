Тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ромой»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Серии А с «Ромой» (1:0).

«Перед матчем я сказал ребятам не смотреть на таблицу, а сосредоточиться на себе и совершенствовании того, над чем мы работаем. Я придерживаюсь этого мнения и сейчас, потому что нам нужно предпринять ряд шагов, чтобы поднять уровень.

Я был доволен игрой на протяжении 65 минут матча, но мы могли бы использовать больше своих моментов. Мы играли против сильной «Ромы», у которой отличные игроки. Нам нужно было быть осторожнее при розыгрыше стандартных положений, так как это в итоге позволило им попасть в перекладину.

«Рома» также дебютировала под руководством нового тренера и поэтому очень хотела проявить себя, но нам всё равно следовало лучше сыграть последние 15-20 минут, поскольку мы сидели слишком глубоко и сами себе всё усложнили», — приводит слова Конте Football Italia.