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Эсекьель Барко раскрыл, почему отказал «Зениту» ради перехода в «Спартак»

Эсекьель Барко раскрыл, почему отказал «Зениту» ради перехода в «Спартак»
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Полузащитник и лидер «Спартака» Эсекьель Барко подтвердил инсайды о том, что в летнее трансферное окно у него также было предложение от «Зенита». Аргентинец раскрыл, почему его больше заинтересовало предложение красно-белых. Барко заявил, что «Спартак» является великим клубом — это повлияло на его решение. К тому же москвичи настойчивее обозначали свой интерес к игроку, что также привлекло его.

– Правда ли, что этим летом вы могли перейти в «Зенит»?
– Да. Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.

«Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда, — приводит слова Барко «РБ Спорт».

Напомним, многие эксперты считают, что именно Барко стал лучшим трансфером «Спартака» перед текущим сезоном. Эсекьель быстро завоевал роль одного из лидеров команды.

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