Игорь Шалимов объяснил, почему Угальде стал много забивать за «Спартак»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде. По словам Шалимова, как только тренерский штаб определился с лучшей позицией для форварда, Угальде стал забивать.

«Наконец, пришли к тому, что Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением – потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берёшь игрока за 15 миллионов, его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.