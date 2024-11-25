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Игорь Шалимов объяснил, почему Угальде стал много забивать за «Спартак»

Игорь Шалимов объяснил, почему Угальде стал много забивать за «Спартак»
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде. По словам Шалимова, как только тренерский штаб определился с лучшей позицией для форварда, Угальде стал забивать.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Наконец, пришли к тому, что Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением – потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берёшь игрока за 15 миллионов, его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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