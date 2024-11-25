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«Нужно отдать должное Станковичу». Бышовец прокомментировал победу «Спартака» над «Локо»

«Нужно отдать должное Станковичу». Бышовец прокомментировал победу «Спартака» над «Локо»
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от прошедшего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Нужно отдать должное Станковичу. Ему удалось подвести игроков к дерби в оптимальном состоянии. Думаю, были учтены просчёты, допущенные в матче первого круга, когда красно-белые уступили. Станкович в лучшую сторону поменял тактические моменты и нашёл слабости в построениях «Локомотива». Имею в виду прежде всего оборону.

Мог ли «Локомотив» вытащить эту игру? Был временной отрезок, когда железнодорожники перехватили инициативу. Но в целом атакующая линия «Спартака» оказалась сильнее. Сказалось индивидуальное мастерство и Угальде, и Барко.

Отметил бы ещё одного исполнителя — Мартинса. Он не только разрушал атаки соперника в середине поля, но и сам создавал остроту. Как итог – голевой пас. Считаю, Станкович правильно делает, доверяя ему место в составе. Мартинс сейчас весьма полезен», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч первого круга чемпионата между этими командами завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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