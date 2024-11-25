Черников заявил, что хотел бы сыграть со сборной Аргентины с Месси

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников рассказал, с какой национальной командой хотел бы сыграть.

«Можно перечислить все топовые сборные. В данный момент особенно с Аргентиной. Конечно, из-за Месси в первую очередь. И, во-вторых, на чемпионате мира 2022 года я поддерживал Аргентину, мне нравится стиль их игры. Плюс там много футболистов, которые мне симпатичны», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.