Олег Кононов: характер у «Торпедо» на данный момент есть

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о характере автозаводцев, а также ответил на вопрос о том, давят ли на команду результаты главных конкурентов по Первой лиге.

— У «Торпедо» уже есть характер команды РПЛ или пока рано говорить об этом?

— Давайте не будем загадывать. Сейчас заканчивается первая часть чемпионата. Впереди много игр. Характер у нашей команды на данный момент есть.

— Давят ли на вас результаты конкурентов — «Сочи», «Балтики», «Урала»?

— Мы всегда смотрим, как играют все команды. По итогам делаем выводы. Но в первую очередь мы настраиваемся на свой матч. Много сил и энергии уходят на него. Я смотрю на своих футболистов, которые и играют, которые и не играют. На данный момент мне нравится всё, что происходит в коллективе, — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 42 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 40 очков. Третье место с 36 очками занимает екатеринбургский «Урал».