Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне высказался о своём будущем после 700-го матча во главе «Атлетико»

Диего Симеоне высказался о своём будущем после 700-го матча во главе «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поблагодарил испанский клуб после своего 700-го матча во главе «матрасников», а также заявил, что собирается остаться на своей должности.

«Я благодарю «Атлетико» за эти 700 игр. И, как я уже говорил много лет назад, у этого клуба есть будущее. Так что… Давайте добиваться большего все вместе! Спасибо вам всегда!

Меня постоянно спрашивают, собираюсь ли я остаться. Да, я собираюсь остаться. И знаете, почему я останусь? Потому что у этого клуба есть будущее, а будущее — это все мы», — приводит слова Симеоне Marca.

54-летний Симеоне стал первым тренером в истории Ла Лиги, который провёл у руля команды 700 официальных матчей. За 700 матчей Симеоне на посту главного тренера «Атлетико» одержал 413 побед, 156 раз сыграл вничью и потерпел 131 поражение.

Симеоне возглавил мадридскую команду в декабре 2011 года. Вместе с «Атлетико» аргентинский специалист выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА. Также «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза проигрывал мадридскому «Реалу».

Материалы по теме
Тренер «Атлетико» Симеоне установил рекорд Ла Лиги всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android