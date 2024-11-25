Диего Симеоне высказался о своём будущем после 700-го матча во главе «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поблагодарил испанский клуб после своего 700-го матча во главе «матрасников», а также заявил, что собирается остаться на своей должности.

«Я благодарю «Атлетико» за эти 700 игр. И, как я уже говорил много лет назад, у этого клуба есть будущее. Так что… Давайте добиваться большего все вместе! Спасибо вам всегда!

Меня постоянно спрашивают, собираюсь ли я остаться. Да, я собираюсь остаться. И знаете, почему я останусь? Потому что у этого клуба есть будущее, а будущее — это все мы», — приводит слова Симеоне Marca.

54-летний Симеоне стал первым тренером в истории Ла Лиги, который провёл у руля команды 700 официальных матчей. За 700 матчей Симеоне на посту главного тренера «Атлетико» одержал 413 побед, 156 раз сыграл вничью и потерпел 131 поражение.

Симеоне возглавил мадридскую команду в декабре 2011 года. Вместе с «Атлетико» аргентинский специалист выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА. Также «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза проигрывал мадридскому «Реалу».