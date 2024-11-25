Парфёнов — о том, может ли «Спартак» бороться за титул: всё в руках у красно-белых

Бывший футболист «Спартака», российский тренер Дмитрий Парфёнов оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

— До зимнего перерыва что поменяется вверху таблицы? Сохранит ли «Зенит» лидерство?

— Мне бы хотелось, чтобы сохранялась интрига. А как всё может поменяться — тут всё зависит уже от самих команд, а не от моих комментариев. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» в эту интригу залез. Матч с «Локо» был стратегически важным. Так что теперь всё в руках красно-белых, — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.