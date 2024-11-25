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Бышовец рассказал, связана ли текущая форма Угальде с уходом Соболева в «Зенит»

Бышовец рассказал, связана ли текущая форма Угальде с уходом Соболева в «Зенит»
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мыслями о текущей форме коста-риканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, а также ответил на вопрос, связана ли хорошая игра форварда с уходом Александра Соболева в «Зенит».

«Всё упиралось в адаптацию. Легионеры склонны к спадам. Плюс Угальде пришлось ещё и привыкать к требованиям нового тренера. Он нашёл взаимопонимание с Барко, связка работает.

Уход Соболева в «Зенит» положительно сказался на Угальде? Я бы это не связывал воедино. Нужно просто говорить о качествах Угальде. Его преображение не связано с Соболевым. Просто Угальде сейчас набрал оптимальную форму, не проседает физически. Станковичу удалось создать правильный микроклимат внутри коллектива. Да и никто извне не раскачивает лодку. Команда абстрагирована от той критики, которая её преследовала ранее», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. На счету игрока 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

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