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Илья Вахания: результаты сборной России ожидаемы — Сирия понравилась больше Брунея

Илья Вахания: результаты сборной России ожидаемы — Сирия понравилась больше Брунея
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с командами Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«Смотрел матчи сборной России. Если говорить о соперниках, то главное — уверенные победы (улыбается). Такие результаты с Сирией и Брунеем плюс-минус ожидаемые. Конечно, Сирия понравилась больше», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Сирией и Россией состоялся 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Брунея — 11:0.

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