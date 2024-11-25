Илья Вахания: результаты сборной России ожидаемы — Сирия понравилась больше Брунея

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с командами Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«Смотрел матчи сборной России. Если говорить о соперниках, то главное — уверенные победы (улыбается). Такие результаты с Сирией и Брунеем плюс-минус ожидаемые. Конечно, Сирия понравилась больше», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Сирией и Россией состоялся 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Брунея — 11:0.