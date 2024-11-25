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Глава КДК Григорьянц рассказал, какие эпизоды 16-го тура РПЛ будут вынесены на заседание

Глава КДК Григорьянц рассказал, какие эпизоды 16-го тура РПЛ будут вынесены на заседание
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 16-го тура РПЛ будут вынесены на заседание комитета.

«Из матча «Оренбург» — «Зенит» будет рассмотрен поздний выход «Оренбурга» из раздевалки — на две минуты перед началом матча и второго тайма. Также болельщики «Оренбурга» массово скандировали оскорбительные выражения. ЦСКА — «Ростов» — задержка выхода «Ростова» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма.

По матчу «Спартак» — «Локомотив». Задержка начала второго тайма по вине «Спартака». В матче «Крылья Советов» — «Ахмат» болельщики «Крыльев Советов» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча. «Ахмат» — выход за предела техзоны главного тренера Ташуева.

«Факел» — «Динамо» — выход за предела техзоны главного тренера «Факела» Пятибратова. Это пятое нарушение в сезоне. Также у «Динамо» выход за пределы техзоны главного тренера команда Лички — это четвёртое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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